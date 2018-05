Wald4tler Hoftheater startet mit Witz in Saison

Das Wald4tler Hoftheater startet mit der Komödie „Sonny Boys“ in die Saison. Das Stück von Neil Simon soll unterhalten und zum Nachdenken anregen. Im Sommer gibt es auch eine Fortsetzung des „Waldviertler OFFtheaters“.

Kann man ein ehemaliges Kabarettduo nach einem jahrelangen Streit wieder gemeinsam auf die Bühne bringen? Um diese Frage geht es in dem Stück „Sonny Boys“ von Neil Simon, das bis Anfang September im Hoftheater in Pürbach (Bezirk Gmünd) zu sehen ist. Die beiden Hauptcharaktere verstanden sich trotz ihres gemeinsamen Erfolgs privat nie. Das Stück erzählt ihre skurrile Geschichte über die Einsamkeit im Alter und eine verloren gegangene Freundschaft mit viel Witz und Ironie.

Fritz Hammel und Erwin Ebenbauer spielen die Hauptrollen Al Lewis und Willy Clark. „Sie sind einfach Komödianten und suchen ständig Streit“, so Ebenbauer. „Das ist auch verständlich, immerhin standen sie 34 Jahre gemeinsam auf der Bühne und haben den gleichen Sketch immer wieder gespielt. Da wird man einfach schlimmer als ein altes Ehepaar“, ergänzte Hammel.

Außergewöhnliche Kulisse

Auf der Bühne stehen außerdem Vicky Schubert, Caroline Oismüller, Irene Pernsteiner und Stefano Bernardin. „Die Kulisse ist wirklich fantastisch. Der Vierkanthof und vor allem der grüne Innenhof sind wirklich schön. Und die Atmosphäre und die Zusammenarbeit mit den anderen Schauspielern, der Regisseurin und dem Intendanten machen wirklich viel Spaß“, so Bernardin.

Die beiden Streithähne wurden schon in den verschiedensten Fassungen verkörpert, unter anderem auch von Christoph Grissemann und Dirk Stermann. 1975 und 1995 wurde der Stoff auch unter dem Titel „The Sunshine Boys“ verfilmt. Vicky Schubert führte in Pürbach Regie und spielte auch mit. „Es ist wirklich ein Problem, wenn man ältere Menschen spielt, die immer ihren Text vergessen. Manche versetzen sich dann zu stark in die Charaktere und vergessen dann selbst ständig ihren Text“, sagt Schubert.

Skurrile Stücke außerhalb des Theatersaals

Für die heurige Saison stehen aber nicht nur Klassiker auf dem Programm, sondern auch experimentelle Stücke. Dafür wurde 2017 das „OFFtheater“ gegründet. „Ich versuche das Theater mit dieser neuen Programmschiene ein bisschen zu öffnen und auch ausgefallenere Stücke zu zeigen. Heuer spielen wir zum Beispiel ‚Killer Joe‘ in einem Wohnwagen neben unserem Theater“, so Intendant Moritz Hierländer. Außerdem stehen heuer unter anderem noch die „Wunderübung“ von Daniel Glattauer und „Der Panther“ von Felix Mitterer auf dem Programm.

