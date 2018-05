Kapellen musizierten sich zum Weltrekord

Anlässlich des 110. Jubiläums den Musikvereins Lyra in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) stellten fast 800 Musikerinnen und Musiker einen Weltrekord auf. Sie spielten gemeinsam in einer speziellen Formation Märsche.

Gezeigt wurde die Marschformation Schnecke mit klingendem Spiel, erklärte die Obfrau des Musikvereins Lyra, Elisabeth Taschler. Das heißt: Fast 800 Musikanten marschierten in Schneckenform und spielten dabei unterschiedliche Märsche. Laut der Obfrau gab es weltweit noch nie so viele Musiker, die diese Formation gleichzeitig durchgeführt haben. „Wir sind beim Guinnes-Buch der Rekorde angemeldet“, so Taschler.

35 Musikkapellen haben sich am Fußballplatz in Wiener Neudorf eingefunden, um den Weltrekord zu knacken. „Ursprünglich waren nur Kapellen aus unserer Region in Niederösterreich vorgesehen“, so Taschler, „aber das hat sich so herumgesprochen, dass nicht nur Kapellen aus ganz Niederösterreich, sondern auch aus der Steiermark und sogar aus Ungarn gekommen sind.“ Mit dabei waren etwa Musikerinnen und Musiker aus Mödling, Baden, Wiener Neustadt, Mistelbach, Zwettl oder Melk.

