Mariahilfberg lockt seit 350 Jahren Wallfahrer an

Die Kirche und das Kloster am Mariahilfberg in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) sind einer der bekanntesten Wallfahrtsorte in Niederösterreich - und zwar seit 350 Jahren. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende gefeiert.

Wer schon einmal bis zur Wallfahrtskirche am Mariahilfberg gewandert oder auch gefahren ist, weiß, dass man oben angekommen mit herrlichem Panoramablick belohnt wird. An schönen Tagen kann man vom Kirchenvorplatz aus bis zum Schneeberg sehen. Bei einer Festmesse am Sonntag konnten diesen Ausblick hunderte Pilger und Gläubige genießen, wenngleich sich auch der Schneeberg die meiste Zeit hinter Wolken versteckte.

ORF / Sunk

Die Geschichte des Wallfahrtsortes begann im 17. Jahrhundert, nach einer Marienerscheinung. 1668 wurde mit dem Bau der ersten Wallfahrtskirche begonnen, die jedoch bereits 1708 bei einem Brand zerstört wurde. Das eben erst fertiggestellte Kloster konnte damals gerettet werden. Bereits 1710 stiftet die ansässige Grafenfamilie Hoyos die heutige barocke Wallfahrtskirche auf dem Mariahilfberg, die 1724 feierlich eingeweiht wurde. Die Wallfahrt zu Maria gab nicht nur dem Berg seinen neuen Namen, sondern erlebt im 18. und 19. Jahrhundert eine große Blüte.

Jubiläumsfeiern sollen Bekanntheit steigern

Und auch heute ist der Mariahilfberg noch beliebter Pilgerort und als Kloster Heimat von vier Mönchen. „Es hat nie mehr aufgehört. Menschen haben hier Hoffnung, Heil und Hilfe gefunden“, sagt Pater Gerhard M. Walder, der Kaplan und Prior Servitenklosters. Er hofft, dass die Feierlichkeiten zum 350-Jahr-Jubiläum den Wallfahrtsort noch bekannter machen: „Wir hoffen, dass auch junge Leute nachkommen, um diesen wunderschönen Wallfahrtsort am Leben zu erhalten.“

ORF / Sunk

Die Festmesse wurde am Sonntag von Kardinal Christoph Schönborn gefeiert. In seiner Predigt verwob der Wiener Erzbischof die große Bedeutung Marias für den Glauben. Maria stehe „gewissermaßen im Herzen der Dreifaltigkeit“ aus Gottvater, Christus und Heiligem Geist und werde daher etwa auch am Hochaltar der Kirche auf dem Mariahilfberg „zu Recht im Mittelpunkt der Dreifaltigkeit“ dargestellt - mehr dazu in Schönborn bei Jubiläum „350 Jahre Mariahilfberg“ (religion.ORF.at; 27.5.2018).

ORF / Sunk

Dass das Pilgern gerade in den vergangenen Jahren wieder einen Aufschwung erlebte, merkt man auch in der Gemeinde Gutenstein. Gemeinsam mit den Serviten wolle man deshalb in Zukunft auch wieder mehr Übernachtungsmöglichkeiten schaffen, sagt Bürgermeister Michael Kreuzer (Liste „Gut für Gutenstein“). Und für Schönborn ist das „Anwachsen der Wallfahrtsbewegung ein Zeichen, dass Religion wiederkommt“. Man habe geglaubt, die moderne Gesellschaft würde die Religion vertreiben, aber in Wirklichkeit würde man spüren, dass die Menschen auch religiöse Heimat brauchen.

