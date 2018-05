Lkw auf Westautobahn ausgebrannt

Montagfrüh ist auf der Westautobahn (A1) ein Lastkraftwagen komplett ausgebrannt. Das Fahrzeug hatte Papier geladen und stand binnen Minuten in Vollbrand. Die Aufräumarbeiten dauerten bis am Vormittag.

Ein mit Papier beladener Sattelauflieger ist in den frühen Morgenstunden auf der A1 Richtung Wien bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Aufräumarbeiten und die Lkw-Bergung sollen bis in die späten Vormittagsstunden andauern, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in der Früh. Es bildete sich kilometerlanger Stau.

Während der Löscharbeiten wurde die Autobahn vorübergehend gesperrt. Der Brand war der Aussendung zufolge gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Mit Kränen und Mulden musste das verbrannte Papier in der Früh beseitigt werden, danach wurde der Lkw von der Feuerwehr geborgen, hieß es bei der Feuerwehr Amstetten. Nicht nur auf der A1, auch auf der Südautobahn (A2) und der Wiener-Außenringautobahn (A21) ist es in der Früh zu schweren Unfällen gekommen - mehr dazu in A21 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt (noe.ORF.at; 28.05.2018).