SOKO-Donau sucht Statisten in Lunz am See

Am Filmset einen Polizisten spielen: Diese Möglichkeit haben jetzt Krimi-Fans in Niederösterreich. Die ORF-Cops von „SOKO-Donau“ machen für die neue Staffel für eine Folge in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) Halt und suchen noch Statisten.

Die Castings dazu finden am Freitag (von 12.00 bis 19.00 Uhr) und Samstag (von 10.00 bis 17.00 Uhr) im Amonhaus in Lunz am See statt. „Wir suchen alle Typen, also Männer und Frauen zwischen 15 und 60 Jahren, als Polizisten, Kriminalbeamte oder als Wirtshausgäste“, sagte Projektbetreuer Matthias Gerstl gegenüber noe.ORF.at. Eine Voranmeldung für das Casting ist laut Ausschreibung nicht erforderlich.

Satel/Stefan Haring

Gesucht werden „Leute ohne Scheu vor der Kamera“

Berufs- oder Schauspielerfahrung wird nicht vorausgesetzt. „Also, wenn schon jemand Polizist war und die entsprechenden Handgriffe kennt, wird er sicher Bonuspunkte haben. Aber im Grunde genommen ist es nur wichtig, dass man keine Scheu vor der Kamera hat und natürlich vor der Kamera agieren kann“, sagte Gerstl. Auch Texte müssen vorher nicht einstudiert werden, so Gerstl.

Denn beim Casting werden Vorstellungsvideos gemacht sowie Kostümmaße genommen. Je nach Typ entscheidet dann die Regie, wer am besten ins Bild passt. 50 Personen werden für die Folge mit dem Titel „Todesliste“ gesucht, gedreht wird schließlich von 13. bis 19. Juni am Lunz am See und in der Region.

Neue Staffel ist ab Herbst im ORF zu sehen

Auch in Wien, Oberösterreich und der Steiermark dreht das Team rund um Stefan Jürgens, Liliane Klebow und Michael Steinacher noch bis Ende Oktober, 16 Folgen stehen am Drehplan. Bei den Dreharbeiten zu dieser Staffel entsteht im Übrigen auch die 200. Folge des ORF-Krimidauerbrenners. Zu sehen ist die 14. „SOKO Donau“-Staffel voraussichtlich dann ab Herbst in ORF eins.

