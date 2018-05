Bankomat aus Bankfoyer in Moosbrunn gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch haben bisher unbekannte Täter einen Bankomaten aus einer Bank in Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) gestohlen. Die Alarmfahndung lief erfolglos, die Täter sind flüchtig.

Gegen 02.00 Uhr brachten die unbekannten Täter Zurrgurte am Bankomaten in der Bankfiliale an und rissen ihn aus der Verankerung. Anschließend sollen sie den Bankomat laut Landespolizeidirektion Niederösterreich auf einen kleinen Lieferwagen verladen und Richtung Südost Autobahn (A3) geflüchtet sein.

zurück von weiter

Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen die Polizei. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb erfolglos. Die Polizei geht zumindest von drei Tätern aus. Beim Täterfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blau oder grau lackierten kleinen Lieferwagen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich bekannt gab. Das Landeskriminalamt Niederösterreich bittet um sachdienliche Hinweise.