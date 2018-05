17 Millionen für neues Pollmann-Werk in Vitis

Der international tätige Autozulieferer Pollmann mit Sitz in Karlstein bleibt dem Waldviertel treu und baut in Vitis (beide Bezirk Waidhofen an der Thaya) ein neues Werk. 17 Millionen Euro werden investiert, 60 Arbeitsplätze entstehen.

„Das Tolle am Waldviertel sind die Menschen, loyale Mitarbeiter mit Top-Ausbildung und Hausverstand. So kann man Spitzenleistungen erbringen, wie sie Automotive-Kunden lieben." Beim Spatenstich diese Woche unterstrich Eigentümer Markus Pollmann deutlich den Bezug des Unternehmens zur Region. Seit 130 Jahren hat die Firma ihren Sitz in Karlstein, wo zunächst mit einem Uhrmacherbetrieb begonnen wurde. Heute sind, in 4. Generation des Familienbetriebes, in Karlstein etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt.

Weil die Produktionshalle in Karlstein mittlerweile zu klein wurde, investiert der Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlössern nun im nur 25 Kilometer entfernten Vitis. „Werk II wurde nötig, weil die Erweiterungs-Möglichkeiten am Stammhaus Karlstein ausgeschöpft sind. Und wir haben hier gleich vorgesorgt“, sagt Winfried Rossmann, Geschäftsführer von Pollmann Austria. „Wenn sich unsere Märkte weiterhin so gut entwickeln, können wir uns auf dem 65.000m2 großen Grundstück jederzeit modulartig erweitern, ohne unsere Produktivität auch nur einen Tag lang zu beeinträchtigen.“

Serienproduktion in Vitis soll 2019 beginnen

Mit den Erdarbeiten soll in den nächsten Wochen begonnen werden. Baufertigstellung ist im Frühjahr 2019 geplant. Dann können die Maschinen aufgebaut und der Testbetrieb gestartet werden, heißt es. Die erste großvolumige Serienproduktion ist schon ab Sommer 2019 geplant. Die Produktion in Karlstein wird sich zukünftig auf kleinere Bauteile fokussieren, während Vitis auf die Herstellung von größeren Baugruppen ausgerichtet sein wird.

Für Produktion und Supportaufgaben wie Werkzeugbau, Messtechnik, Logistik, Maintenance sollen in Vitis bis Ende 2019 zusätzlich 60 neue Mitarbeiter aufgenommen werden, heißt es. In Karlstein werden derzeit 38 Lehrlinge ausgebildet. Welt beschäftigt Pollmann International mehr als 1.700 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Umsatz von mehr als 170 Millionen Euro. Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass ein Werk in China nahezu verdoppelt wird - mehr dazu in Pollmann investiert in China und Vitis (noe.ORF.at; 21.4.2018)

