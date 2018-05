Bienenschwarm „belagerte“ Auto

In Krems musste die Feuerwehr am Donnerstag wegen eines Bienenschwarms ausrücken. Die Tiere „belagerten“ auf dem Pfarrplatz zunächst ein Rad und dann ein Auto. Sie wurden von den Einsatzkräften entfernt und übersiedelt.

Ein Anrainer verständigte gegen 8.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr. Hunderte Bienen hatten sich auf einem Rad niedergelassen. „Gerade um diese Jahreszeit ist es nicht untypisch, dass sich ein Volk teilt. Da sich Bienen nicht verteidigen, war es ungefährlich. Für jemanden, der daran vorbeigeht oder in der Nähe wohnt, ist es aber unangenehm“, erklärt Feuerwehrmann Stefan Biro.

Biro benetzte die Bienen, die in der Zwischenzeit ein Auto, das ebenfalls am Pfarrplatz abgestellt war, „belagert“ hatten, mit Wasser und kehrte sie vorsichtig in eine Kiste. „Dadurch konnten die Bienen abtransportiert und umgesiedelt werden“, so der Feuerwehrmann im Gespräch mit noe.ORF.at. Nach knapp einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet.

