Vermisste 52-Jährige in Wien gefunden

Eine 52-jährige Frau, die seit Dienstag vermisst worden war, ist gefunden worden. Sie konnte nach Angaben der Polizei am Donnerstag in Wien aufgegriffen werden. Nähere Umstände waren zunächst nicht bekannt.

Die Frau wurde im zweiten Wiener Gemeindebezirk gefunden. Dabei machte sie einen verwirrten Eindruck, hieß es am Freitag seitens der Polizei. Die 52-Jährige aus St. Pölten war seit Dienstag abgängig. Am Mittwoch lief eine groß angelegte Suchaktion nach der Frau an.

Neben den Rettungshunden und der Rettungshundebrigade waren auch Diensthundeführer der Polizei und Taucher der Feuerwehr im Einsatz - mehr dazu in 52-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hinweise (noe.ORF.at; 30.5.2018). Der Raum Ochsenburg wurde außerdem mit einem Polizeihubschrauber abgesucht.