Erste Unwettereinsätze in Buckliger Welt

Die angekündigten Unwetter haben am Freitag den Süden Niederösterreichs erreicht. In der Buckligen Welt musste die Feuerwehr bereits am Vormittag zu ersten Einsätzen ausrücken. Keller wurden überflutet, Straßen überschwemmt.

Im Bezirk Neunkirchen standen am Freitagvormittag 13 Feuerwehren im Unwettereinsatz, im Bezirk Wiener Neustadt waren es acht und im Bezirk Baden war es eine. Die zum Teil heftigen Gewitter erstreckten sich nach Angaben der Wetterredaktion des ORF von Mödling bis ins Wechselgebiet und brachten innerhalb von eineinhalb Stunden bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

„Aufräumarbeiten dauern einige Stunden“

„Die Regenmengen waren so gewaltig, dass die Kanalisation den Niederschlag nicht mehr aufnehmen konnte und es in weiterer Folge zu den Überschwemmungen gekommen ist. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch einige Stunden dauern werden“, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at.

zurück von weiter

Die Folgen der Gewitter: Durch die großen Regenmengen steigt die Gefahr von Muren oder Überflutungen. Kleinere Bäche können rasch ansteigen und über die Ufer treten. Außerdem sind Straßensperren und Verkehrsbehinderungen zu befürchten. Auch Sturm- und leichte Hagelschäden sind möglich bzw. können Blitzeinschläge zu Stromausfällen führen.

Links: