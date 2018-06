Lkw-Lenker zwei Stunden eingeklemmt

In Salaberg bei Haag (Bezirk Amstetten) ist am Freitag ein mit Schotter beladener Sattelzug über eine steile Böschung gestürzt. Der schwerverletzte Lenker war zwei Stunden lang in der Fahrzeugkabine eingeklemmt.

Der Sattelzug war zu Mittag von der Fahrbahn abgekommen und blieb auf dem Dach liegen. Aufgrund des steilen Geländes und der Schräglage des tonnenschweren Lastwagens gestaltete sich die Bergung langwierig. Die Einsatzkräfte mussten sich über die Beifahrerseite zu dem verunglückten Kraftfahrer vorarbeiten.

Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte konnte der Mann nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos befreit werden. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber des ÖAMTC in ein Linzer Krankenhaus geflogen.

