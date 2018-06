Stupa-Tempel: Fall für Verfassungsrichter?

Der buddhistische Stupa-Friedenstempel bei Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist eine der meistdiskutierten Baustellen des Landes. Der Bau wird nach wie vor bekämpft. Nun dürfte der Tempel bald Sache der Verfassungsrichter werden.

Seit mehr als einem Jahr wird gebaut. Der Stupa, ein traditionelles buddhistisches Gebäude, nimmt langsam Form an. Schrittweise entstehen drei Ebenen, auf denen später die 19 Meter hohe Kuppel errichtet wird. Elisabeth Lindmayer, Mitarbeiterin des Stupa Instituts, sieht den Baufortschritt optimistisch: „Wenn genügend Spenden da sind, denken wir, dass es im Herbst fertig und nächstes Jahr eingeweiht wird.“

Zwei Kilometer von Grafenegg entfernt soll das Gebäude Platz für Hunderte Buddhisten aus aller Welt bieten. Die einzigartige Stelle könne durch Meditation Glück und Frieden bringen, heißt es vom Stupa Institut.

Projektgegner versuchten bereits im Vorhinein das Projekt zu verhindern. Eine Bürgerinitiative leistet nach wie vor erbitterten Widerstand. Kritisiert wird vor allem, dass das Gebäude als Kapelle im Grünland relativ leicht bewilligt werden konnte, obwohl es dafür zu groß sei. Eine Ansicht, die die Volksanwaltschaft teilt. Die Folge: Dutzende Anzeigen von allen Seiten und ein jahrelanger juristischer Krieg. Jetzt will die Initiative die Korruptionsstaatsanwaltschaft einschalten.

Landesverwaltungsgericht wies Beschwerde ab

Der primäre Adressat der Kritik ist Grafenwörths Bürgermeister Alfred Riedl (ÖVP). Dieser weist die Vorwürfe zurück. Der Baubescheid sei gründlich überlegt und rechtskonform erlassen worden, so Riedl. Auf einer anderen juristischen Ebene wies das Landesverwaltungsgericht vor wenigen Wochen eine Beschwerde ab und stellte fest, dass die Initiative in dem Verfahren kein Mitspracherecht hat.

Das entsprechende Gesetz will die Initiative jetzt beim Höchstgericht bekämpfen. „Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass dieser Paragraph ungültig ist und aufgehoben werden muss, dann ist der nächste Schritt ein Antrag auf Wiederaufnahme des Bauverfahrens“, erklärte Helmut Ferrari, Sprecher der Initiative „Rettet den Wagram“, „das heißt, dass es neu eingereicht werden muss und ein neues Verfahren durchgeführt werden muss, mit Anrainerrechten.“

Im Extremfall könnte der fertig gebaute Stupa abgerissen werden. Doch für die Bauherren ist das nicht realistisch. „Sie müssen sich das so vorstellen: In unserem Glauben ist ein Stupa so wie Buddhas Körper und Buddhas Körper abzureißen erscheint mir als sehr unwahrscheinlich“, sagte Lindmayer. Wichtig sei, das Gebäude rasch fertigzustellen. Bei der Einweihung im nächsten Jahr soll - so einer der größten Wünsche der Buddhisten - auch der Dalai Lama anwesend sein.

