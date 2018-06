„Ahoj Nachbar!“: Tschechischer Humor in Krems

Einen humoristischen Blick über die Grenzen wirft die neue Ausstellung „Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“ im Karikaturmuseum Krems. Sieben Künstler zeigen 47 Werke, darunter Cartoons, Radierungen, Gemälde.

Bei den ausgestellten Werken handelt es sich selten um „Karikaturen im engeren Sinn“, wie die Co-Kuratorin Daniela Ruzickova betonte. Allen Arbeiten, so stilistisch unterschiedlich sie sein mögen, liege ein tiefgründig-philosophischer Humor zugrunde. Ruzizkova zitierte auch den tschechischen Schriftsteller Karel Capek: „Humor ist die demokratischste aller menschlichen Gewohnheiten.“

zurück von weiter

„Der tschechische Humor passt in keine Schublade, ist aber auf seine ganz besondere Art unverwechselbar“, konstatiert auch Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseums. Quintessenz: Humor verbindet, auch ohne Worte. Vertreten sind Miroslav Bartak, Pavel Matuska, Josef Blecha, Marie Plotena, Jiri Sliva, Oldrich Jelinek und Vladimir Jiranek.

100 Jahre Republik Tschechien

Die im Ironimus-Kabinett zu besichtigende Schau wurde in Zusammenarbeit mit einer Galerie in Havlickuv Brod (Kreis Vysocina) konzipiert. In der Reihe „Kunst, Kaffee & Kipferl“ ist am 8. Juli der Künstler Jiri Sliva zu Gast in Krems. Weiteres Rahmenprogramm ist u.a. am 28. Oktober zum 100. Jahrestag der Entstehung der Tschechischen Republik geplant.

Link: