Bestnoten für heimische Seen und Flüsse

Niederösterreichs Badeseen weisen laut Gewässerbericht der Europäischen Umweltagentur eine großteils ausgezeichnete Wasserqualität auf. Von 29 See- oder Flussbädern haben zwei die Note „gut“ erhalten, der Rest ist „ausgezeichnet“.

Wer heuer seinen Sommerurlaub in Niederösterreich verbringt, kann sich an den zahlreichen Badeplätzen im Land einer ausgezeichneten Wasserqualität sicher sein. Die Experten der Umweltagentur haben im Vorjahr - zwischen Mai und September - Gewässerproben von niederösterreichischen Teichen, Seen und Flussbädern entnommen und chemisch, physikalisch und mikrobiologisch analysiert.

Im Mostviertel bekamen etwa die drei Auseen in Blindenmarkt (Bezirk Amstetten) die EU-Höchstnote „ausgezeichnet“, ebenso das Seebad am Lunzer See (Bezirk Scheibbs). Nahezu makellos ist die Wasserqualität auch an den Badeplätzen rund um die Landeshauptstadt. Der Ratzersdorfer See in St. Pölten wurde von den Prüfern ebenfalls mit „ausgezeichnet“ bewertet´, genauso wie das Aubad Tulln. Der Ebersdorfer See bei Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) bekam hingegen nur ein „Gut“.

Kamptal-Stausee muss sich mit Gut zufrieden geben

Eine hohe Badequalität genießt auch das Waldviertel. Die Bestnote „ausgezeichnet“ haben die EU-Prüfer dem Bergwerksee bei Langau, dem Edlerseeteich bei Geras (beide Bezirk Horn), dem Waldbad Rappottenstein sowie den zwei Kamptal-Stauseen Ottenstein und Dobra (alle Bezirk Zwettl) erteilt. Bezüglich Wasserqualität Spitze ist auch der Herrenteich bei Litschau (Bezirk Gmünd). Lediglich ein „Gut“ erhielt im EU-Gewässerbericht der Kamptal-Stausee Thurnberg (Bezirk Krems).

Auch das Wiener Umland und das Weinviertel schneiden bei der Beurteilung der Wasserqualität hervorragend ab. Das Erholungszentrum Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) und der Kahrteich in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) wurden von der EU mit „ausgezeichnet“ klassifiziert. Das gleiche Zeugnis gab es für den Badeteich Gerasdorf, den Badeteich Seeschlacht in Langenzersdorf (beide Bezirk Korneuburg) sowie die Badeteiche Poysdorf (Bezirk Mistelbach) und Hohenau/March (Bezirk Gänserndorf).

