70-jähriger Bergsteiger abgestürzt: tot

Auf dem Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) ist am Samstag ein 70-jähriger Bergsteiger abgestürzt. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Sein Begleiter blieb unverletzt, musste aber mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen werden.

Der Mann und sein Begleiter waren gegen 17.00 Uhr am südlichen Grafenbergsteig im Bereich des Saugrabens unterwegs, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Aus derzeit unbekannter Ursache verlor der Bergsteiger aus dem Bezirk Neunkirchen den Halt und stürzte in die Tiefe.

Nach Angaben der Bergrettung Reichenau erlitt der 70-jährige Mann tödliche Verletzungen. „Sein Begleiter ist unverletzt geblieben und wurde von einem Hubschrauber des Innenministeriums per Tau nach Hirschwang geflogen“, berichtete der Pressesprecher der Bergrettung, Helmut Dittler.

Der Leichnam des 70-Jährigen wurde von Bergrettern und dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ geborgen. Laut Dittler waren sieben Bergretter etwa dreieinhalb Stunden lang im Einsatz, wobei die Bergrettung Reichenau seit dem vergangenen Sonntag immer wieder zu Hilfe gerufen werde. „Wir sind zu vier Einsätzen gerufen worden und jedes Mal haben sich Touristen bei Stürzen verletzt.“

