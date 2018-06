Finne empfing Radio NÖ: „Ein Wunder“

Der Finne Jyrki Hytönen hört seit einigen Jahren regelmäßig ausländische Radiosender. Vergangenen Freitag empfing er auf der Frequenz 97.9 völlig unerwartet Radio Niederösterreich. Laut Hytönen sei das ein seltenes Ereignis, „ein Wunder“.

„Mein liebstes Hobby ist das DXing“, schrieb der 61-jährige Wissenschaftler Jyrki Hytönen per Mail. DXing bedeutet das Hören ausländische Radiosender. Am Freitag konnte Hytönen hocherfreut einen neuen Sender hinzufügen: Radio Niederösterreich. „Das ist sehr ungewöhnlich, weil es nur an einige Tage bzw. Stunden im Juni oder Juli möglich ist“, erzählt der 61-jährige Forstwissenschaftler.

Radio NÖ-Programm-Mitschnitt von Jyrki Hytönen:

Um sicher zu gehen, ob er tatsächlich Radio Niederösterreich hörte, schickte der Forstwissenschaftler einen kurzen Programm-Mitschnitt, in dem Robert Deutenhauser gerade den Radioclub moderierte, an das Landesstudio. „Als DXer wollte ich das verifiziert bekommen.“ Über die schnelle Antwort zeigte sich Hytönen sehr erfreut: „Ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich bin sehr glücklich.“

Deutschlernen mit Radio Niederösterreich

Der 61-jährige Hytönen wohnt in Kannus. „Ich habe in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt und will das jetzt öfters praktizieren.“ In Europa sei es sehr wichtig, dass mehr Menschen Deutsch sprechen können, argumentiert der Finne: „Deshalb möchte ich jetzt öfters Radio Niederösterreich hören“, so Hytönen abschließend.