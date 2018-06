Unwetter: 1,5 Millionen Euro Schaden

Die Unwetter in den vergangenen Tagen haben deutliche Spuren in der Landwirtschaft hinterlassen. In Niederösterreich richteten die massiven Niederschläge laut Hagelversicherung Schäden in Höhe von 1,5 Millionen Euro an.

Betroffen waren vor allem landwirtschaftliche Kulturen in der Buckligen Welt beziehungsweise in den Bezirken Horn, Hollabrunn und Waidhofen an der Thaya, teilte die Hagelversicherung in einer Aussendung mit. Wegen der Unwetter musste die Feuerwehr am Freitag 75 Mal ausrücken - mehr dazu in Unwettereinsätze auch im Waldviertel (noe.ORF.at; 1.6.2018).

„In Summe entstand in den letzten beiden Tagen in Österreich ein Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen in der Höhe von mehr als vier Millionen Euro“, sagte Mario Winkler, Pressesprecher der Hagelversicherung. Der Schwerpunkt lag in der Steiermark und in Niederösterreich, aber auch im Burgenland und Kärnten richteten die Unwetter Schäden an - mehr dazu in news.ORF.at.

Laut Aussendung der Hagelversicherung wurden österreichweit Äcker, Wiesen sowie Wein- und Obstkulturen im Ausmaß von fast 10.000 Hektar geschädigt, davon etwa 5.000 in Niederösterreich. „Der gesättigte und stark verbaute Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen, Überschwemmungen waren die logische Konsequenz“, erklärt Winkler.

