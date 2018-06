Auto in zwei Teile gerissen: Lenker tot

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag in der Früh in Zwingendorf (Bezirk Mistelbach) gekommen. Laut Polizei kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und erlitt tödliche Verletzungen. Sein Pkw wurde in zwei Teile gerissen.

Der 36-jährige Mann aus St. Pölten war laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich zwischen Wulzeshofen und Zwingendorf unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen ein Brückengeländer.

Auto nicht für Verkehr zugelassen

Laut Polizei wurde das Auto in der Mitte auseinandergerissen. Der Lenker dürfte sofort tot gewesen sein. Er war mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen unterwegs, hieß es gegenüber der Austria Presse Agentur (APA). Der vordere Teil des Fahrzeuges wurde 70 Meter weit weggeschleudert und begann zu brennen.

Erst am Donnerstag ereignet sich im Bezirk Lilienfeld ein ähnlicher Verkehrsunfall. Bei Schrambach prallte ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen mehrere Bäume. Das Auto wurde ebenfalls in zwei Teile gerissen. Der Lenker kam allerdings mit Prellungen davon - mehr dazu in Pkw in zwei Teile gerissen: Lenker verletzt (noe.ORF.at; 31.5.2018).

