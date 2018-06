Ein Theaterfest für die Jüngsten

Das Theaterfest für Kids ist Kindermusical und Märchentheater, aber auch „große Oper“ und klassisches Schauspiel für die jüngsten Besucher. Sieben Spielorte bieten von Mitte Juni bis Ende August Theater für die Jüngsten an.

"Nehmen Sie Ihre Kinder mit auf eine Reise zu den wundersamsten Abenteuern, die das Theater zu bieten hat“, sagt Werner Auer, Obmann des Theaterfests Niederösterreich und zugleich auch Intendant des Kinder.Musical.Sommer Niederösterreich.

Von einem Ohrwurm und einem Ritter...

Die erste Premiere ist am 13. Juni: das Kinderstück „Bakabu und der Goldene Notenschlüssel“, bei den Festspielen Berndorf (Bezirk Baden) unter der Intendanz und Regie von Werner Auer. "Bakabu, dem Ohrwurm, wird im Singeland eine große Ehre zuteil: Er darf das bevorstehende Singefest mit dem Goldenen Notenschlüssel eröffnen. Doch eine Windbö verweht den Notenschlüssel, eine gefährliche Reise beginnt...

Ab 4. Juli wird beim Kinder.Musical.Sommer in Schiltern (Bezirk Krems) das Musical „Ritter Rost feiert Weihnachten“ gezeigt. König Bleifuß der Verbogene lässt wissen, dass er den allgemeinen Verfall der Weihnachtssitten herzlich beklagt. Daher verlangt er von seinen Rittern, vorbildliche Weihnachten zu veranstalten. Und damit ist es nicht mehr so sicher, dass Weihnachten ein gemütliches Weihnachtzsfest wird...

...von einer Meerjungfrau und einem Wunderland...

Einen Tag später, am 5. Juli, hat das „interaktive Wandertheater für Kinder und alle Menschen, die Märchen lieben“ im Schloss Poysbrunn (Bezirk Mistelbach) Premiere: „Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt!“ In Poysbrunn ist Nina Blum die Intendantin, Regie bei diesem Stück führt Margit Mezgolich. Die kleine Meerjungfrau Adriana lebt mit ihren Meeresfreunden in der wunderschönen Unterwasserwelt. An ihrem 16. Geburtstag wird ihr größter Wunsch wahr: Sie darf den Ozean verlassen und die Welt der Menschen kennenlernen...

Roland Ferrigato

Ab 18. Juli steht beim Musical Sommer Teatro in Mödling das Musical „Alice im Wunderland“ auf dem Spielplan, gespielt wird im Stadttheater. Alice ist 14 Jahre alt. Mitten in der Pubertät. Leicht hat sie es nicht. Sie wohnt bei ihrem Papa und ihrer „Stiefmutter“, die sie hasst. Außerdem ist da noch ihr Stiefbruder: Benji ist ein neugieriger Bub, voller Phantasie. Er erzählt Alice von einem Wunderland hinter dem Spiegel...

...von einer Kurtisane und einem Satansbraten

„La Traviata für Kinder“ zeigt man in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) am 22. Juli. „Mit Witz, Phantasie und großem Einfühlungsvermögen wird Verdis Meisterwerk für die kleinen Gäste adaptiert“, so Intendant Michael Garschall. Gezeigt wird eine gekürzte Fassung für Kinder, an der „die ganze Familie ihre Freude hat“, nach der Vorstellung gibt es eine Autogrammstunde mit dem Ensemble.

Eine Woche später, ab 29. Juli, kann die Musikrevue „Luzi Satansbraten“ bei den Sommerspiele Melk besucht werden. Intendant und Regisseur Alexander Hauer hat mit den Mitgliedern des „Hells Bells“-Ensembles diese Musikrevue erarbeitet. Ob Luzi Satansbraten schon alle Rezepte der kleinen Boshaftigkeitten gelernt hat? Genau wie sein Vater Luzifer senior soll er ein wenig Verwirrung unter den Menschen stiften...

Die letzte Premiere des „Theaterfests for Kids“ ist am 3. August: das Familienmusical „Ritter Rüdiger und Maximilian“ auf der Heimatbühne Reinsberg (Bezirk Scheibbs). Toni Knittel schreibt und komponiert die „Ritter Rüdiger“-Story für Reinsberg weiter. Es handelt sich um Maximilian I., auch genannt „der letzte Ritter“. In der Wiener Hofburg herrscht ein mit Waffengewalt ausgetragener Bruderzwist zwischen Maximilians Vater Friedrich III. und seinem Onkel Albert VI...

