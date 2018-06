Welser kauft Stahlunternehmen in den USA

Welser Profile mit Sitz in Gresten (Bezirk Scheibbs) hat ein Unternehmen in den USA übernommen. Es fertigt Profile aus hochfestem Stahl. Von dem neuen Standort in den USA erwartet sich Welser einen besseren Zugang zum US-Markt.

Das Unternehmen, das am 1. Juni von Welser Profile gekauft wurde, ist ein Auto-Zulieferbetrieb in Ohio mit rund 300 Mitarbeitern. Alle Beschäftigten sollen übernommen werden. „Die US-Strafzölle auf Stahl seien nicht ausschlaggebend für den Kauf gewesen“, sagte Geschäftsführer Thomas Welser bei einer Pressekonferenz in Gresten am Montag. Man habe die Übernahme als langfristige Investition schon länger vorbereitet.

Übernahme soll neue Kunden bringen

„Superior Roll Forming“, so der Name des Unternehmens, liefert vor allem Profile aus hochfestem Stahl für die Automobilindustrie in Nordamerika, Mexiko und China. Ausschlaggebend für die Übernahme sei auch die Expansion vieler europäischer Kunden in die USA. Mit dem neuen Standort erhofft sich der Spezialprofile-Hersteller nicht nur einen logistischen Vorteil am nordamerikanischen Markt sondern auch eine Verbreiterung des Kundenstocks.

Luftbild: Wegman Ohio

Die Automobilindustrie macht derzeit laut Thomas Welser nur sechs bis sieben Prozent des Umsatzes von Welser Profile aus. Welser beschäftigt nach der Übernahme nun rund 2.400 Mitarbeiter, davon 1.200 in Österreich. Thomas Welser berichtete am Montag von einer „sehr guten Auftragslage, wir sehen aktuell auch noch kein Ende“.

Neben den vier Produktionsstätten verfügt das Familienunternehmen in elfter Generation über zwölf Verkaufs- und Logistikstandorte. Das Verkaufsbüro in Chicago wurde zugunsten der neuen Produktion aufgelassen. Welser setzte im Vorjahr 550 Millionen Euro um, ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zu 2016. Mit Blick auf die ersten Monate des Jahres 2018 rechnet das Unternehmen mit einer zehnprozentigen Steigerung des Umsatzes.

