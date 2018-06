18 Monate altes Kind geriet in Rasenmäher

Ein 18 Monate alter Bub ist am Montagnachmittag im Bezirk Gänserndorf in einen Rasenmäher geraten. Das Kleinkind wurde bei dem Unfall am rechten Bein schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Mutter war einem „Kurier“-Onlinebericht zufolge beim Mähen auf einer Böschung ausgerutscht und gestürzt, der Rasenmäher blieb seitlich liegen. Ihr Sohn näherte sich und kam mit einem Bein in das Mähwerk. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ flog das Opfer in das AKH Wien. Derzeit ermittle man den Unfallhergang, so ein Polizeisprecher.

