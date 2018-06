W.E.B Windenergie baut Firmenzentrale aus

Die W.E.B Windenergie mit Sitz in Pfaffenschlag (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wächst. Das Unternehmen baut um 1,7 Millionen Euro seine Firmenzentrale aus. Bis zu 40 neue Arbeitsplätze sollen dazu gekommen.

Seit 2007 hat die W.E.B Windenergie ihren Sitz in Pfaffenschlag im Waldviertel. Am Mittwoch erfolgte nun der offizielle Spatenstich für die Erweiterung der Firmenzentrale. Rund 1,7 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Ausbau der Büroräumlichkeiten. An die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen neu dazukommen.

W.E.B international auf Wachstumskurs

Bei der Vorstellung des Projekts sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch, dass die Firma regional verankert und international unterwegs sei: „W.E.B ist ein Global Player, der nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Frankreich, Kanada und den USA wirtschaftlich erfolgreich ist.“ Der Vorstandsvorsitzende Frank Dumeier betonte, dass der Ausbau der Zentrale „durch das Wachstum bedingt“ sei.

Astrid Knie

Erst Ende April gab das Unternehmen bekannt, dass im Vorjahr mit sämtlichen Windkraft-Anlagen erstmals mehr als eine Terrawattstunde Strom erzeugt wurde. Damit seien um 40 Prozent mehr Strom erzeugt worden als noch 2016 - mehr dazu in W.E.B: Stürmisches Jahr sorgt für mehr Strom (noe.ORF.at; 28.4.2018). Das Unternehmen ist derzeit in sieben Ländern aktiv und will international weiter wachsen.

