Immer mehr Bedarf an Ferienbetreuung

Mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler starten im Juli in die Sommerferien. Der Bedarf an Kinderbetreuung steigt immer weiter. Daher baut das Land die Angebote aus. Zwei Drittel der Gemeinden bieten heuer Ferienbetreuung an.

Die Ferienbetreuung der Kinder ist für viele Eltern eine große Herausforderung. Neun Schulferien-Wochen stehen durchschnittlich fünf Urlaubswochen gegenüber. „Durch eine von uns in Auftrag gegebene Studie vom Österreichischen Institut für Familienforschung wissen wir um die Bedarfssituation von Niederösterreichs Familien", so Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

„Eine aktuelle Befragung der NÖ Familienland GmbH hat ergeben, dass Familien im heurigen Sommer bereits in zwei Drittel aller Gemeinden in Niederösterreich Ferienbetreuung vorfinden“, so Teschl-Hofmeister. Das Land Niederösterreich bezahlte im Vorjahr mehr als 350.000 Euro für Ferienbetreuung an die Gemeinden aus. „Das ist ein toller Schnitt, dennoch besteht weiterer Bedarf“, betonte die Landesrätin.

Einheitlicher Standard durch Arbeitsmappe

Daher werde die Ferienbetreuung stetig weiter ausgebaut. Gemeinden haben die Möglichkeit direkt mit dem Land Niederösterreich ein Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Für die Pädagoginnen und Pädagogen wurde heuer erstmals eine Arbeitsmappe zusammengestellt. So soll ein einheitlicher Standard geschaffen werden. Die Arbeitsmappe dient der Vorbereitung, Organisation, pädagogischen Ausrichtung und enthält Programmanregungen für die Sommermonate.

