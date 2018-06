Drogendealer schlug auf Polizisten ein

Ein mutmaßlicher Drogendealer hat am Dienstag einen niederösterreichischen Polizisten in Wien verletzt. Der 20-Jährige wehrte sich mit Schlägen und Tritten gegen eine Anhaltung. Ein Beamter wurde ins Spital gebracht.

Der 20-Jährige soll von März bis Anfang Juni rund 300 Gramm Cannabis zu einem Preis von zehn Euro pro Gramm verkauft haben. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der junge Mann geständig, berichtete die niederösterreichische Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Ermittlungen der Suchtmittelerhebungsgruppe des Bezirkes Mödling zu einem in Wien-Brigittenau aktiven Drogendealer waren seit April gelaufen. Als der 20-Jährige bei einer versuchten Übergabe in dem Gemeindebezirk erwischt wurde, stieß er zwei Polizisten zur Seite und flüchtete. Zwei Beamte hielten den Verdächtigen an, der daraufhin mit beiden Armen gegen einen der beiden schlug und sich aus dem Griff zu lösen versuchte. Dabei wurde ein Polizist aus Niederösterreich verletzt, er wurde von einem Schlag am Oberkörper getroffen und gegen eine Hauswand geschleudert. Er wurde ins Lorenz Böhler Krankenhaus gebracht.

Gegen den jungen Mann und bereits ausgeforschte Kunden wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien erstattet. Weitere Erhebungen zu noch auszuforschenden Suchtmittelkonsumenten seien noch im Gange, wurde in der Aussendung mitgeteilt.