Einbrecher hatte Apotheken als Ziele

Insbesondere auf Apotheken hat es ein Einbrecher im südlichen Niederösterreich abgesehen gehabt. Der Mann wurde am Donnerstag festgenommen. Er soll vor allem Tabletten und Geld gestohlen haben.

Dem türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Bezirk Baden werden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich fünf vollendete Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen und ein Versuch zur Last gelegt.

Tatorte waren demnach vom 3. bis zum 10. März Apotheken in Pernitz und Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt) sowie in Puchberg und Aspang-Markt (Bezirk Neunkirchen), weiters ein Wohnhaus in Aspang und ein Geschäft in Krumbach, wo es beim versuchten Einbruch blieb. In allen Fällen wurden vorwiegend Bargeld und Tabletten gestohlen. Der mutmaßliche Einbrecher soll zu den Anschuldigungen nicht geständig sein und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

