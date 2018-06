Tag der Entscheidung bei Kika/Leiner

Eine Entscheidung, wie es mit der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner weitergeht, soll am Freitag fallen. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der australischen Steinhoff-Gruppe, die in finanzielle Turbulenzen geriet.

Die heimische Möbelindustrie umfasst etwa 70 Firmen und besteht hauptsächlich aus Klein- und Mittelbetrieben. Ihnen stehen zwei Möbelriesen - nämlich Kika/Leiner und XXXLutz - gegenüber, sagt der Geschäftsführer des Fachverbandes der Holzindustrie, Claudius Kollmann. Sollte XXXLutz den angeschlagen Möbelkonzern Kika/Leiner übernehmen, gäbe es nur mehr einen Möbelriesen am österreichischen Markt.

„Übernahme ist unter Auflagen denkbar“

Kein Problem sieht darin der Chef der Wettbewerbsbehörde (BWB), Theodor Thanner. Unter gewissen Auflagen sei eine Übernahme denkbar, so Thanner gegenüber noe.ORF.at. Verkaufsgerüchte kommentierte man bei Kika/Leiner zuletzt nicht. Kika/Leiner-Österreich-Chef Gunnar George will am Freitag eine Lösung präsentieren, denn große Kreditversicherer sichern derzeit etwaige Forderungsausfälle nicht mehr ab.

Ohne Kreditversicherer muss Kika/Leiner Waren in bar oder gegen Vorkasse bezahlen. Vor einer Woche sprangen die Kreditversicherer bei Kika/Leiner ab. Sogar von einem Verkauf war branchenintern bereits die Rede.

