Pottendorfer Linie im Sommer gesperrt

Seit 2016 laufen die Um- und Ausbauarbeiten der Pottendorfer Linie entlang der Südstrecke. Im Juli und August muss die Strecke zwischen Wien-Blumenthal und Ebreichsdorf (Bezirk Baden) dafür komplett gesperrt werden.

Während der Bauarbeiten werden unter anderem Gleise neu verlegt und Unterführungen ausgebaut. Auch der Bahnhof Hennersdorf (Bezirk Mödling) soll in den Sommermonaten saniert werden. Die Streckensperre betrifft die Zeit von Samstag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. September. „Diesen Zeitraum haben wir bewusst gewählt, um die Schüler und Pendler auf ihrem Weg in die Schule bzw. Arbeit so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Fahrgastzahlen sind im Juli und August bedingt durch Sommerferien und Urlaubszeit geringer“, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit.

Alexandra Wallner

Laut den ÖBB kommt es zu Fahrplanänderungen, es wird auch ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Der Aus- und Umbau der rund 50 Kilometer langen Pottendorfer Linie ist eines der neun großen Bauprojekte der ÖBB entlang der Südstrecke. Damit will man ein besseres Angebot im Fern- sowie im Nahverkehr für tausende Pendler südlich von Wien schaffen - mehr dazu in Pottendorfer Linie wird weiter modernisiert (noe.ORF.at; 17.3.2018)

Weitere Streckensperre im Sommer 2019 geplant

Bis 2023 soll eine durchgehend zweigleisige Verbindung zwischen Wien-Meidling und Wiener Neustadt entstehen. „Das Ziel ist die Viergleisigkeit gemeinsam mit der Südbahn zwischen Wien und Wiener Neustadt“, heißt es seitens der ÖBB. Das Projekt kostet etwa 585 Millionen Euro. Nach diesem Sommer ist noch eine weitere längere Streckensperre im Sommer 2019 geplant.

