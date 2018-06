Autofahrer bei Unfall auf A2-Abfahrt verunglückt

Bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall passierte bei der A2-Abfahrt Leobersdorf (Bezirk Baden). Der Verunglückte und ein weiterer Insasse wurden im Fahrzeug eingeklemmt.

Nach Angaben der von der Bezirksalarmzentrale Baden verständigten FF Wiener Neustadt geschah der Unfall in der engen Kurve der Autobahn-Abfahrt. Das Auto fällte demnach zwei Bäume in einem kleinen Wäldchen, rammte einen dritten Baum seitlich, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Insassen, zwei Männer, wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

APA / Feuerwehr Wiener Neustadt / Presseteam

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, wurden sowohl der 23-jährige Unfalllenker als auch sein 18-jähriger Beifahrer lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Der Beifahrer musste reanimiert werden, erlag jedoch im Spital seinen Verletzungen.

Unfalllenker hat keinen gültigen Führerschein

Nach Angaben der Polizei dürfte der Lenker des Autos zu schnell unterwegs gewesen sein und verlor deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er soll außerdem keinen gültigen Führerschein besitzen. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der Bezirkshauptmannschaft Baden angezeigt.

Die FF Wiener Neustadt stand mit fünf Fahrzeugen und 26 Mann mehr als zwei Stunden lang im Einsatz. Die Abfahrt Leobersdorf blieb in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Wien gesperrt.

