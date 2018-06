20-Jähriger in St. Pölten von Zug erfasst

Ein 20-Jähriger ist Samstagabend am Hauptbahnhof St. Pölten von einem Zug erfasst worden. Er wollte laut Polizei die Gleise überqueren. Der junge Mann musste mit schweren Beinverletzungen ins Spital gebracht werden.

Gegen 19 Uhr versuchte der 20-Jährige offenbar von Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 2 zu gelangen und überquerte deshalb am Hauptbahnhof in St. Pölten die Gleise. Was ihn zu der waghalsigen Aktion bewogen haben könnte, ist noch unklar. Er dürfte vermutlich bemerkt haben, dass er am falschen Bahnsteig steht, und versuchte daher noch, den Zug zu erwischen.

Als der junge Mann auf den Bahnsteig springen wollte, kippte er laut Landespolizeidirektion Niederösterreich zurück. Er wurde vor den Augen der anderen wartenden Passagiere vom einfahrenden Zug erfasst. Der 20-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen. Er wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.