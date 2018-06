150.000 Euro-Betrug: Weitere Opfer gesucht

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger ausgeforscht, der bei mehreren Gelegenheiten einen Gesamtschaden von 150.000 Euro angerichtet haben soll. Der Mann wurde festgenommen, jetzt werden weitere Opfer gesucht.

Die Festnahme des 43-jährigen Mannes aus dem Bezirk Baden erfolgte nach Angaben der Landespolizeidirektion am vergangenen Montag. Der Verdächtige soll den Ermittlern zufolge mindestens sieben Betrugshandlungen in Niederösterreich und in Wien begangen haben.

LPD NÖ

Der Mann soll etwa ein Jahr lang, zwischen Frühjahr 2017 und Ende Mai 2018, aktiv gewesen sein. In dieser Zeit habe er gegenüber seinen Opfern Reichtum im Ausland vorgetäuscht. Anschließend habe er angegeben, Immobilien und Fahrzeuge verkaufen zu wollen. Es sei in mehreren Fällen zur Unterzeichnung von Kaufverträgen gekommen.

Verdächtiger kassierte Darlehen in bar

Insgesamt zahlten Privatpersonen dem mutmaßlichen Betrüger laut Polizei für angebliche Darlehen etwa 150.000 Euro in bar. Die Polizei vermutet nun, dass es weitere Opfer geben könnte. Geschädigte werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling, Tel: 059/133-3332) aufzunehmen.