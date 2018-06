Lastwagen rammte Radunterstand

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Dienstag in Pottendorf (Bezirk Baden) gekommen. Ein Lastwagen prallte beim Bahnhof gegen einen Radunterstand. Obwohl das Führerhaus vollständig zerstört wurde, blieb der Lenker unverletzt.

Laut Polizei wurde der Lkw-Lenker am Dienstag in der Früh von der tiefstehenden Sonne geblendet, weshalb er den Radunterstand beim Bahnhof in Pottendorf übersehen haben dürfte. Der Lastwagen prallte ungebremst gegen die Konstruktion, wodurch das Führerhaus massiv verformt wurde. Laut einem Bericht der „Monatsrevue“ wurde auch der Radunterstand verschoben und beschädigt.

Der Lkw-Chauffeur hatte großes Glück. Er dürfte mit dem Schrecken davon gekommen sein und konnte sich selbst befreien. Im Einsatz war neben dem Roten Kreuz und der Polizei auch die Feuerwehr, wobei für die Bergung des Lastwagens eine Spezialfirma angefordert werden musste.

