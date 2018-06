Großeinsatz nach „noch heftigeren“ Unwettern

Im Bezirk Neunkirchen sind am Dienstagnachmittag neuerlich Unwetter niedergegangen. Sie seien „noch heftiger“ als zuletzt gewesen, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger in einer ersten Stellungnahme mit.

Getroffen wurden unter anderem die Orte Thomasberg, Edlitz, Hochegg in der Gemeinde Grimmenstein und Willendorf (alle Bezirk Neunkirchen). Laut Resperger rückten 44 Feuerwehren mit etwa 550 Mann aus. Es würden jedoch laufend mehr, fügte der Sprecher hinzu.

Durch das Unwetter seien Dutzende Keller unter Wasser gesetzt, Straßen überflutet und Äcker abgeschwemmt worden, hieß es am frühen Dienstagnachmittag. Außerdem gab es Meldungen von Hagelschauern. Heftige Unwetter hatte es im Bezirk zuletzt erst vergangenen Mittwoch gegeben - mehr dazu in Unwettereinsätze im Bezirk Neunkirchen (noe.ORF.at; 6.6.2018).

Rettungsfahrzeug stecken geblieben

In Otterthal mussten gebrechliche Personen von der Feuerwehr aus ihren Häusern gebracht werden, weil das Wasser schon in die Wohnräume eingedrungen war. Straßen wurden in einigen Gemeinden im Bezirk teilweise hüfthoch überschwemmt. Kleine harmlose Bäche verwandelten sich binnen kurzer Zeit in reißende Flüsse. Ein Rettungsfahrzeug blieb laut Feuerwehr mit einem Patienten an Bord in einer Mure stecken.

„Die Lage hat sich in den Unwettergebieten im Bezirk Neunkirchen teilweise dramatisch zugespitzt“, so Resperger gegenüber noe.ORF.at. „Die Feuerwehren mussten sich mühsam in die Einsatzgebiete vorkämpfen. Hunderte Sandsäcke sind bereits vor Ort, um Häuser vor Muren und Wassereintritt zu schützen.“

Auch im Bezirk Wiener Neustadt gab es am Dienstagnachmittag nach heftigen Unwettern zahlreiche Feuerwehreinsätze. Die Gewitter sollen laut Feuerwehr in den Abendstunden Richtung Burgenland weiterziehen. Vor allem im Bezirk Neunkirchen werden die Einsätze laut Einschätzung am Nachmittag noch viele Stunden, vermutlich bis Mittwochfrüh, andauern.