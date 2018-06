Die Russland-WM auf der großen Leinwand

Ab Donnerstag rollt der Ball in Russland. Vielen Fußballfans ist das zu weit, auf die Stadionatmosphäre verzichten möchten sie aber nicht. Gemeinsame Liveübertragungen der Spiele in Niederösterreich bieten einen Kompromiss.

Obwohl die 21. Fußballweltmeisterschaft ohne die österreichische Nationalmannschaft stattfindet, sind die Fans hierzulande bereits im Fußballfieber. Der ORF beginnt am Donnerstag seinen 220-stündigen WM-Übertragungs-Marathon. Den Anpfiff des Eröffnungsspiels Russland – Saudi-Arabien um 17.00 Uhr können Fußballbegeisterte auch gemeinsam auf großen Leinwänden verfolgen.

APA / Herbert Pfarrhofer

Der Trend zum Public Viewing, der in Österreich während der Heim-EM 2008 richtig ankam, ist ungebrochen. So finden auch diesen Sommer öffentliche Liveübertragungen im ganzen Bundesland statt. Ein besonderes Erlebnis erwartet etwa die Gäste in der Remise in Amstetten. Ihnen wird neben selbstzapfbarem Bier, eine Chillout-Lounge und internationale Küche geboten. Wenn Spanien spielt, gibt es beispielsweise Paella, bei Kroatien-Matches Cevapcici.

In Wiener Neudorf kann auf den Multiplex-Terrassen des Einkaufszentrums SCS Fußball geschaut werden. Diesen Freitag haben Besucher dort außerdem die Möglichkeit, auf einem Mini-Fußballfeld gegen den deutschen Komiker und Moderator Oliver Pocher anzutreten. Für passivere Fans gibt es eine 36 Quadratmeter große Leinwand.

In Mistelbach wird beim Public Viewing auf eine Mischung aus Urlaubsstimmung und Kulinarik gesetzt. Am Hauptplatz gibt es unter Palmen und im Liegestuhl Cocktails, Wein, Craftbier, Burger und Hotdogs. Außerdem veranstaltet die Stadtgemeinde ein FIFA-Playstation-Turnier, bei dem ein professioneller Konsolenspieler anwesend sein wird und einige Tricks verraten dürfte.

Fast schon eine Tradition setzt sich in St. Pölten im Szenelokal Egon fort, wo seit mittlerweile zwölf Jahren Fußballfeste stattfinden. Ziel der Veranstalter ist es, Fußball und Kultur zu vereinen. Gelingen soll das durch Publikumsinteraktion sowie mit Hilfe einer Panini-Sticker-Tauschbörse. Neben diesen Höhepunkten verteilen sich in den nächsten Wochen viele weitere Public-Viewing-Angebote quer durch das gesamte Bundesland.

Die größten davon werden nach derzeitigem Stand in folgenden Gemeinden und Städten organisiert:

• Anton Bruckner Gasse 20, 2345 Brunn am Gebirge (Mödling)

• SCS Multiplex Terrassen, 2351 Wiener Neudorf (Mödling)

• SCS Südring, 2334 IKEA Einrichtungshaus Vösendorf (Mödling)

• Kaiser Franz Ring 1, 2500 Baden

• Beachplatz Schönbach, 3633 Schönbach (Zwettl)

• Kirchengasse 6, 2521 Trumau (Baden)

• Hauptplatz 1, 2020 Hollabrunn

• Kamptalstrasse 83, 3550 Langenlois (Krems)

• Eggersdorfer Straße 29, 3300 Amstetten

• Gewerbeschulgasse 2, 2130 Mistelbach Hauptplatz

• G3 Shopping Resort, G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf (Korneuburg)