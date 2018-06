„aufhOHRchen“-Festival wird städtisch

Das Volksmusikfestival „aufhOHRchen“ wird städtisch. Statt in kleinen Gemeinden findet es von Donnerstag bis Sonntag in Wiener Neustadt statt. Musiziert wird in Gasthäusern, einem Kleingartenverein und an öffentlichen Plätzen.

Das Erfolgsrezept des „aufhOHRchen“-Festivals wird in seiner 26. Ausgabe nach Wiener Neustadt getragen: Vier Tage voller Instrumentalmusik, Tanz, Gesang und Kulinarik stehen auf dem Programm. Musikgruppen, Solisten, Chöre und Blasmusikensembles aus der ganzen Region des südlichen Niederösterreichs werden bei den verschiedensten Plätzen und Orten zusammenkommen und musizieren.

Wenn das Volksmusikfestival in der Vergangenheit in kleinen Ortschaften stattfand, waren das Engagement und die Resonanz stets sehr hoch. Wie erfolgreich das Musizieren nun in einer Stadt wie Wiener Neustadt, in der die Anonymität höher ist, sein wird, ist die große Herausforderung für die Organisatoren der Volkskultur Niederösterreich.

ORF

Kulturelles Spannungsfeld zwischen Stadt und Land

„Von 14. bis 17. Juni sind der Zusammenhalt und das kulturelle Miteinander in einem dichten Ballungsraum auf die Probe gestellt. Wie wird in einer so geschichtsträchtigen Stadt wie Wiener Neustadt der gegenseitige Austausch gepflegt? Wie können sich ländlicher Raum und städtischer Raum auf kultureller Ebene begegnen und voneinander profitieren?“. Diese Fragen stellen sich Dorothea Draxler und Edgar Niemeczek, die beiden Festivalleiter, in einem Folder zum Programm.

Die Organisatoren laden das Publikum ein, die Stimmung des Festivals, seiner Menschen und ihrer unterschiedlichster Zugänge zu Musik und Kultur im Allgemeinen kennen zu lernen, in sich aufzunehmen und im Idealfall auch selber zu musizieren.

APA/Barbara Gindl

Von Militärmusik bis Nachwuchs-Ensembles

Am Donnerstagabend beginnt die 26. Ausgabe des Festivals „aufhOHRchen“ mit einem Festkonzert der Militärmusik Niederösterreich, der „Crazy Hauer Bigband“ und dem Quintett „Pfiffikus“ im Innenhof der Theresianischen Militärakademie.

Der Freitag wird dann fast zur Gänze von Nachwuchs-Ensembles bestritten. „Mit allen Sinnen“ lautet dazu ab 8.30 Uhr das Motto. Verschiedene Schulen der Stadt sind mit Musizierenden auf der „aufhOHRchen“-Bühne am Hauptplatz zu Gast. Ab 17.00 Uhr gibt es den traditionellen Musikantenstammtisch im Gasthaus „Weißes Rössl“ mit Volksmusikanten aus der Region.

Der Samstag gehört schließlich mehrheitlich den Chören. Am Sonntag schließt das „aufhOHRchen“-Festival mit einem Frühschoppen und dem Großkonzert der Blaskapellen.

Link: