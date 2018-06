Heimische Beachvolleyballer in Baden topgesetzt

Das Badener Strandbad ist dieses Wochenende erstmals Schauplatz eines World-Tour-Beachvolleyballturniers. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen führen heimische Duos die „Entry List“ des 1*-Turniers an.

Von Freitag bis Sonntag geht der Hauptbewerb bei der World-Tour-Premiere der Beachvolleyballer in Baden in Szene. Bei den Herren ist das Duo Clemens Doppler und Alexander Horst topgesetzt. Bei den Damen führen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig die „Entry List“ an. Das Beachvolleyball-Turnier in Baden, das seit 2004 besteht, wurde heuer erstmals in den „World-Tour-Kalender“ aufgenommen.

Florian Schrötter

Clemens Doppler und Alexander Horst treten künftig für den 1. Badener Beachvolleyball-Verein (BBV) an und bestreiten damit am Wochenende ein echtes Heimspiel. „Natürlich haben wir Gold vor Augen“, nahm der amtierende Vize-Weltmeister Doppler die Favoritenrollen an. „Aber nach einer längeren Turnierpause müssen auch wir erst wieder in einen Rhythmus finden.“ Sein Partner nahm die Auslosung ernst: „Die Norweger haben sich Indoor-Spezialisten geschnappt, das kann auf dem härteren Sand in Baden eine ziemliche Challenge werden“, meinte Horst. „Auch die Türken und Chinesen sind nicht zu unterschätzen.“

Plesiutschnig: „Wollen zeigen, was wir drauf haben“

„Baden ist immer ein Highlight in unserem Turnierkalender. Das Strandbad bietet ein wunderschönes Ambiente für ein Beach-Volleyball-Turnier, die Organisation ist perfekt und die Fans machen richtig Stimmung“, freute sich Schützenhöfer auf den Auftritt vor heimischen Publikum. „Die Form passt und wir wollen unbedingt auch in Baden, vor dieser tollen Kulisse und unseren Familien und Freunden, zeigen, was wir drauf haben“, ergänzte Plesiutschnig.

Zu einer Änderung kommt es für Robin Seidl. Der Olympia-Teilnehmer von Rio de Janeiro muss aus Verletzungsgründen auf seinen Stammpartner Christoph Dressler verzichten und wird mit Philipp Waller dank einer Wild Card im Hauptbewerb starten. „Ich werde hier wieder mehr am Block agieren, worauf ich auch schon gespannt bin. Mit Philipp haben wir gut trainiert, die Harmonie war schnell gefunden.“

