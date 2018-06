Rene Benko will kika/Leiner übernehmen

Nachdem bei der angeschlagenen Möbelkette kika/Leiner mit Sitz in St. Pölten bis zuletzt nach einer Lösung gesucht wurde, scheint sie nun verkauft zu sein. Der Immobilieninvestor Rene Benko will laut Medien die Möbelkette übernehmen.

Die Hinweise verdichteten sich in Zeitungsberichten am Donnerstag, dass der Tiroler Immobilieninvestor Benko bei kika/Leiner einspringen dürfte. Damit scheint XXXLutz aus dem Rennen. Die Möbelkette mit Sitz in Wels (Oberösterreich) hatte zuletzt „grundsätzliches Interesse“ an einer etwaigen Übernahme angemeldet - mehr dazu in XXXLutz hat Interesse an kika/Leiner (noe.ORF.at; 5.6.2018).

Kaufpreis 500 Mio.?

In mehreren Medien wurde am Donnerstag kolportiert, dass der Kaufpreis bei 500 Mio. Euro liegen soll. „Kein Kommentar“, hieß es vom Sprecher von Benkos Firma Signa, Robert Leingruber. Auch bei kika/Leiner zeigte man sich Donnerstagmittag zugeknöpft: „Nachdem die seit rund zehn Tagen laufenden Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, können wir derzeit Informationen und Gerüchte weder bestätigen und dementieren. Wie wir mehrfach betont haben, informieren wie die Öffentlichkeit sofort nach Abschluss der Gespräche“, hieß es in einem Statement.

Offizielle Mitteilung am Nachmittag erwartet

Fest steht jedenfalls, dass bei kika/Leiner dringend eine Lösung gebraucht wird. Vor zwei Wochen sprang die Kreditversicherung ab - mehr dazu in Kika/Leiner erneut in Turbulenzen (noe.ORF.at; 3.6.2018). Nun steht immer deutlicher eine Insolvenz im Raum. Am Nachmittag könnte die Möbelkette mit einer offiziellen Mitteilung an die Öffentlichkeit treten.

