Rad-Weltrekord soll am Sonntagberg fallen

Extremradsportler Stefan Wagner will nach seinem missglückten Versuch im Vorjahr am Freitag erneut den Weltrekord im 48-Stunden-Höhenmeter-Fahren auf den Sonntagberg (Bezirk Amstetten) aufstellen.

Dazu muss er die aktuelle Bestmarke von 31.140 Höhenmetern des Steirers Thomas Mauerhofer knacken. Im Vorjahr scheiterte Wagner beim ersten Versuch am Wetter und in weiterer Folge an seiner Gesundheit. Temperaturen um den Gefrierpunkt, Hagel und Schneefall machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Nach 33 Stunden und 20.100 Höhenmetern brach der Rad-Fanatiker den Versuch wegen einer starken Bronchitis ab - mehr dazu in Weltrekordversuch am Sonntagberg gescheitert (noe.ORF.at; 30.4.2017).

Steff Ultracycling Team

Bis zu 30 Stunden pro Woche trainiert Stefan Wagner aus Waidhofen an der Ybbs für den Weltrekord. „Es ist vor allem Kopfsache. Stefan kennt auf der 1,3 Kilometer langen Auffahrt von Baichberg auf den Sonntagberg mit 123,61 Höhenmetern mittlerweile jeden Stein“, berichtet Teamchef Egon Bittermann. Ein 15-köpfiges Team mit Helfern, Betreuern, Mentalcoach, Ernährungsexpertin und Teamarzt hat er erneut um sich geschart, um sein Ziel endgültig zu erreichen.

Wagner: „Alles rollt perfekt nach Plan“

Bei der Vorbereitung überlässt Stefan Wagner nichts dem Zufall. Sogar ein speziell abgestimmtes Sportgetränk wurde für ihn entwickelt. Der Extremradsportler wird sich hauptsächlich flüssig ernähren, er wird in den 48 Stunden rund 40 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. „Das Trainingslager in Kroatien, Leistungstests und der schon im Jänner aufgestellte 48-Stunden-Rad-Ergometer-Weltrekord haben mich noch stärker gemacht. Alles rollt perfekt nach Plan“, ist Wagner optimistisch.

Die Marktgemeinde Sonntagberg, die Eisenstraße Niederösterreich und der Verein Basilika Sonntagberg unterstützen den Weltrekordversuch, der die Aufmerksamkeit auf den „Sportberg“ Sonntagberg legt, der auch dieses Jahr am 13. Juli wieder Zielort der Österreich Rundfahrt sein wird. Am Freitag geht es um 10.00 Uhr beim Start in Baichberg los. Bis Sonntag, 10.00 Uhr, will Wagner den Weltrekord erobert haben.

