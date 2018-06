Wizz Air startet „Flug ins Unbekannte“

Mit einem kuriosen Flugangebot lässt die Billigflugline Wizz Air aufhorchen. Sie verlost für Unternehmungslustige Hin- und Rückflüge für 19. bis 21. Juli, an ein unbekanntes Ziel ab dem Flughafen in Schwechat.

Die Billigfluglinie Wizz Air fliegt seit Ende April von Schwechat aus ab. Am Donnerstag wurde offiziell die neue Basis von Wizz Air eröffnet. Beim „Mistery Flight“ oder „Flug ins Unbekannte“-Angebot, wo man nicht weiß, wo es genau hingeht, sind abgesehen von den Tickets, zwei Übernachtungen gratis dabei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Unternehmen will Flugzeug voller Abenteurer

Mit dem „Flug ins Unbekannte“ wolle man Abenteuerlustigen die Möglichkeit bieten, unvergessliche Momente zu erleben, erklärte der ungarische Low-Cost-Carrier in einer Aussendung am Donnerstag. Ein Flugzeug voller Abenteurer werde ein unbekanntes Ziel ansteuern, dort könnten sich die Teilnehmer über das Wochenende in einer gänzlich neuen Erfahrung „verlieren“.

Die Teilnehmer müssen zudem ein Bild samt Kurzbeschreibung ihres bisher denkwürdigsten Reisemoments auf ihrem Instagram-Account hochladen. Die Fotos sind auch mit bestimmten Hashtags zu versehen. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Juni um 23:59 Uhr. Gewinnen können die Reise „die herausragendsten Einsendungen mit den kreativsten, abenteuerlichsten, spannendsten oder witzigsten Ideen“, heißt es.

Wizz Air stockt Flüge ab Schwechat deutlich auf

Generell will Wizz Air die Zahl ihrer Flüge ab Schwechat deutlich aufstocken und dadurch bereits 2019 zur zweitgrößten Airline in Österreich werden. Bis dahin werde man mit einer lokalen Flotte von fünf Airbus-Maschinen ein Netz von 30 Strecken von Wien in 22 Länder betreiben und über 2,2 Mio. Sitzplätze pro Jahr anbieten, kündigte der Low-Cost-Carrier am Donnerstag an.

Nach dem Start am Airport Schwechat im April eröffnet Wizz Air jetzt fünf neue Verbindungen, nämlich Valencia, Rom Fiumicino, Malta, Bari und Tel Aviv. Nach Rom geht es täglich, nach Malta drei Mal pro Woche und nach Valencia, Bari und Tel Aviv vier Mal wöchentlich. Mit einer Flotte von hundert Airbus A320 und Airbus A321 bietet Wizz Air mehr als 600 Flugstrecken von 25 Basen an und verbindet 141 Destinationen in 44 Ländern.

