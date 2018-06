Die Suche nach Stabilität in Europa

Vier Regierungschefs nehmen am zweiten Tag des Europa-Forums Wachau teil: Der Ministerpräsident von Kroatien, die Premierminister von Montenegro und Serbien sowie der österreichische Bundeskanzler. Es geht um Sicherheit und Stabilität in Europa.

Es ist ein klares Bekenntnis, das am Samstag von Stift Göttweig (Bezirk Krems) ausgesandt wird. Die Länder des Westbalkans sollen in die Europäische Union oder zumindest rasch herangeführt werden, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): „Wichtig ist es, dass wir dem Westbalkan bei jedem Schritt helfen, und dass wir hier glaubhafte Perspektiven skizzieren.“

Die österreichische Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr steht unter dem Motto „Ein Europa, das schützt“. Dafür brauche es auch Stabilität, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Je schneller es uns gelingt, diese Staaten an die Europäische Union heranzuführen, desto besser wird es für alle Staaten in der Region sein. Desto besser wird es aber auch für uns sein, denn Stabilität und Sicherheit am Westbalkan bedeutet auch ein Mehr an Stabilität und Sicherheit für uns in Österreich und in Europa.“

Es gäbe noch eine gewisse Instabilität am Westbalkan, gestand Dusko Markovic, der Preminierminister von Montenegro ein. Er sagte aber, dass man intensiv daran arbeite: „Der Westbalkan hat seinen Platz in Europa. Es ist nicht nur ein Privileg, zu diesen Staaten zu gehören, es ist auch unser wichtiges Ziel.“

Unterstützung dafür sichert Kroatien zu, betonte Andrej Plenkovic, Ministerpräsident von Kroatien. Für Montenegro, Serbien, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und den Kosovo sei es notwendig, diesen Staaten Perspektiven zu eröffnen.

