Große Komödie beim Theaterfest Haag

Mit „Was ihr wollt“ wird beim Theatersommer Haag (Bezirk Amstetten) unter Intendant Christian Dolezal eine der lachkräftigsten und bewährtesten Komödien William Shakespeares gespielt.

In seinem zweiten Jahr als Intendant beim Haager Theatersommer bringt Christian Dolezal William Shakespeares große Komödie „Was ihr wollt“ („Twelfth Night“) auf die Bühne - in einer Fassung von Nicolaus Hagg und Alexander Pschill, der gemeinsam mit Kaja Dymnicki auch Regie führt.

„Die Geschütze werden gnadenlos auf die Lachmuskulatur unseres Publikums gerichtet. Mitten am Haager Hauptplatz spielen wir die lachkräftigste und bewährteste Komödie des berühmtesten Theaterautors aller Zeiten“, zeigt sich Dolezal begeistert. „Diese Komödie zeigt die Fülle aller menschlichen Gefühlsmöglichkeiten auf poetische und zugleich aberwitzige Weise.“

Ingo Pertramer

Im Ensemble mit dabei ist die Schauspielerin Gerti Drassl, die sich in letzter Zeit wieder über einige Auszeichnungen freuen durfte. In Österreich machte Drassl mit den „Vorstadtweibern“ im ORF Schlagzeilen. Das Haager Publikum kennt sie spätestens seit der Produktion „Jägerstätter“ im Jahr 2013.

An ihrer Seite steht auch Intendant Christian Dolezal auf der Bühne, der in Haag schon in „Jägerstätter“ und „Don Quijote“ (2017) zu sehen war. Für die Regie ist Alexander Pschill – auch er spielte bereits in Haag – verantwortlich.

Regie, Ausstattung und Bühnenbild: Alexander Pschill und Kaja Dymnicki

Ensemble: Gerti Drassl, Christian Dolezal, Charlotte Krenz, Maddalena Hirschal, Roman Blumenschein, Susi Stach, Markus Kofler, Florian Carove und Dominic Marcus Singer

Premiere: 15. Juli, weitere Vorstellungen bis 11. August

Links: