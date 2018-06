Müll als riesiges Schulprojekt in Perchtoldsdorf

In einem Forschungsprojekt haben sich 700 Kinder und Jugendliche in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) dem Thema Müll gewidmet. Nun wurden die Ergebnisse präsentiert, etwa dass abgelaufene Produkte keinesfalls schlecht sein müssen.

Ein Jahr lang beschäftigten sich Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder damit, wie Müll vermieden bzw. getrennt werden kann. Unter dem Titel „Forschung-Jugend-Zukunft“ wurde dabei erstmals ein großes, gemeinsames Forschungsprojekt gestartet, an dem sich vier Kindergärten sowie alle Schulen in Perchtoldsdorf beteiligten. Die Ergebnisse stellten nun die Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Stationen, unter anderem in Form von chemischen Experimenten, Liedern oder Müllkunstwerken.

ORF

Alina Ulrich vom BRG Perchtoldsdorf widmete sich beispielsweise in einem Experiment dem Thema Styropor: „Es zeigt, dass man Styropor sehr leicht wiederverwerten kann. Es muss nur sortenrein sortiert werden“, erklärt die 14-Jährige. David Sturrus vom BRG Perchtoldsdorf wiederum beschäftigte sich mit dem Ablaufdatum diverser Produkte: „Wir hatten alte Produkte und welche, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten war. Dann durften die Leute kosten und mussten erraten, welches schon abgelaufen ist und welches noch frisch ist. Es war sehr überraschend, dass die meisten Personen gesagt haben, dass das abgelaufene Produkt besser geschmeckt hat als das neue“, so der Elfjährige.

Müllvermeidung ist für viele noch ein Fremdwort

Damit Speisereste generell besser verwertet werden, arbeiteten die Schülerinnen und Schüler außerdem ein Heft mit zahlreichen Rezepten aus. „Die Kinder sollen uns Erwachsenen ohne Weiteres einmal auf die Finger klopfen, weil Mülltrennung und Müllvermeidung bei vielen Erwachsenen noch ein Fremdwort ist“, so die Organisatorin Doris-Fischer-See.

Mehr als 700 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 16 Jahren beschäftigten sich klassen- und schulübergreifend mit den Themen Müllverwertung, Müllvermeidung und Mülltrennung. Die Aktion in Perchtoldsdorf wurde so zu einem österreichweiten Vorzeigeprojekt. „Ich unterstütze das sehr und finde es auch sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler selbst dahinter kommen, wie wichtig das ist und wie man Müll vermeidet und trennt“, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Das Projekt in Perchtoldsdorf soll im kommenden Jahr fortgeführt werden.

