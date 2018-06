Feuerwehr holt 150 Kälber aus brennendem Stall

In Münchreith (Bezirk Waidhofen an der Thaya) hat in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehr 150 Kälber aus einem brennenden Stall gerettet. Die Feuerwehr hatte große Mühe, die in Panik geratenen Tiere in Sicherheit zu bringen.

Flammen, Hitze, Rauch - und wenig später Blaulicht und Feuerwehrsirenen. Ein vorbeikommender Autofahrer hatte am Samstag gegen 22.30 Uhr Alarm geschlagen. Acht Feuerwehren waren mit 95 Mitgliedern im Einsatz. Für die 150 im brennenden Stall eingeschlossenen Kälber in Münchreith bei Karlstein an der Thaya war es eine absolute Stresssituation, ebenso für die Feuerwehr.

Denn neben dem Löschen der Flammen bauten die Feuerwehrleute einen Korridor aus Holzpaletten, quer über den Hof zu einem anderen Stall. So konnten die fünf Monate alten Kälber in Sicherheit gebracht werden. Es mussten zahlreiche Glutnester im Stroh und im Heu gelöscht werden, doch ein massiver und umfassender Löscheinsatz habe rasch Wirkung gezeigt, der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und somit ein Großbrand des 1.500 Quadratmeter großen Stalls verhindert werden, heißt es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Waidhofen an der Thaya. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.