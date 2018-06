NÖVOG setzt im Sommer wieder auf Nostalgie

Die NÖVOG konnte im Vorjahr mit der Schneeberg-, Wachau- , Mariazeller- und Waldviertelbahn sowie dem Reblaus Express mehr als eine Million Fahrgäste verzeichnen. Heuer will man mit Nostalgiefahrten und Erlebnishaltestellen punkten.

Die Mariazellerbahn transportierte im vergangenen Jahr 530.000 Fahrgäste. Das ist ein Plus von drei Prozent gegenüber 2016. Der Reblaus Express verzeichnete mit 22.000 Fahrgästen ein Plus von knapp fünf Prozent. Gleichbleibend auf hohem Niveau sind die Wachaubahn und die Waldviertelbahn mit je 29.000 Fahrgästen, hieß es am Montag in einer Aussendung. „Bei der Schneebergbahn konnten wir mit 166.000 Fahrgästen das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielen“, teilte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) mit.

NÖVOG/Josef Bollwein

In Summe wurden im Vorjahr 1.098.300 Fahrgäste transportiert. In der kommenden Sommersaison soll dieser Rekord erneut übertroffen werden. Von 1. Juli bis 2. September ist deshalb auf der Schneebergbahn an Sonn- und Feiertagen zusätzlich zum Salamander wieder der Nostalgie-Dampfzug unterwegs. Mit der Mariazellerbahn kann man von 6. bis 8. Juli nach Mariazell zum Jubiläumsfest der Edlseer fahren. Am 7. Juli gibt es außerdem zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Naturpark Ötscher Tormäuer das Kombiticket „Ein Tag Glück“ zu buchen.

Erlebnishaltestellen bei der Waldviertelbahn

Neu bei der Waldviertelbahn sind in dieser Saison die sogenannten Erlebnishaltestellen. Unter dem Motto „Erlebnis-BAHN-pur“ gibt es bei diesen Halten Thementafeln zur Geschichte der Schmalspurbahn und exklusive Foto- und Besichtigungsmöglichkeiten, wie etwa das Eisenbahnmuseum im Waggon am Kulturbahnhof in Litschau. Am 8. Juli ist die Schmalspurbahn zudem wieder als Schrammelklang-Express mit der Dampf-Nostalgiegarnitur nach Litschau unterwegs.

Bei der NÖVOG verweist man in der Aussendung auch auf die hohe Zufriedenheit der Fahrgäste. Auf der Mariazellerbahn und der Citybahn Waidhofen im Jahr 2017 durchgeführte Fahrgastbefragungen würden zeigen, dass die Zufriedenheit ungebrochen hoch sei und erneut gesteigert werden konnte, heißt es. 98 Prozent der Befragten würden die Mariazellerbahn weiterempfehlen. Die Citybahn Waidhofen erzielte ähnlich gute Umfragewerte, teilte NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl mit.

