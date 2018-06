St. Gabriel: Streit um humanitäre Härtefälle

Anders als angekündigt, mussten laut Caritas nun auch Flüchtlinge, die als humanitäre Härtefälle gelten, die Asylunterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) verlassen. Landesrat Waldhäusl (FPÖ) weist das zurück.

Die ersten Flüchtlinge mussten die Asylunterkunft St. Gabriel am Montag verlassen. Weil wegen Mordes im Heim ermittelt wird, veranlasste Integrationslandesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) die Verlegung - mehr dazu in Umzug aus Asylunterkunft St. Gabriel angelaufen (noe.ORF.at; 18.6.2018).

Am Montag sicherte Integrationslandesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) noch zu, dass zumindest humanitäre Härtefälle, also Schwerkranke oder Menschen mit Behinderung, in dem Caritashaus bleiben dürfen. Dienstagfrüh mussten laut Angaben der Caritas aber auch elf dieser Menschen die Unterkunft verlassen.

Waldhäusl: Betroffene seien keine Härtefälle

24 Flüchtlinge wurden in eine Unterkunft im Helenental gebracht, darunter auch eine Frau mit einer Behinderung, zwei Dialysepatienten und ein Pflegebedürftiger. Laut Caritas wurde diese Entscheidung nicht begründet. Die betroffenen Menschen empfänden es als Bestrafung, dass sie die Asylunterkunft St. Gabriel verlassen mussten.

Aus dem Büro von Landesrat Waldhäusl hieß es zur aktuellen Situation, dass man Wort halte. Man stehe dazu, dass Härtefälle bleiben dürfen. Allerdings entscheide nicht die Caritas wer als Härtefall gilt, sondern die für Asylfragen zuständige Fachabteilung des Landes, so die Begründung.

