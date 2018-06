240 Kilo Kupferblech bei Basilika gestohlen

Unbekannte haben in Maria Taferl (Bezirk Melk) etwa 240 Kilo schwere Kupferteile gestohlen, die normalerweise am Kirchendach montiert sind. Die Täter flüchteten. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht des „Kurier“.

Die Kupferteile waren im Zuge der Sanierung der Basilika vom Kirchendach abmontiert worden und deshalb im Baustellenbereich gelagert gewesen. Die Beute soll laut Polizei mit einem Klein-Lkw abtransportiert worden sein.

ORF

Der Diebstahl soll sich bereits am Wochenende ereignet haben und wurde Montagfrüh bemerkt. Ein Geistlicher zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Die Polizei gab den Wert der Beute mit etwa 900 Euro an.

Kupferdiebe am Bahnhof Wiener Neustadt ertappt

Ebenfalls am Dienstag wurde bekannt, dass die Polizei vergangene Woche zwei mutmaßliche Kupferdiebe am Bahnhof Wiener Neustadt ertappt hatte. Der Vorfall soll sich bereits am Donnerstag ereignet haben. Der Polizei wurde gemeldet, dass zwei mutmaßliche Diebe, die Fahrräder dabei hatten, am Bahnhof am Werk seien. Beim Eintreffen der Beamten waren die beiden Männer gerade dabei, Kupfer in eine Tasche zu packen.

Die Männer im Alter von 21 und 27 Jahren flüchteten vor der Polizei, wurden aber gefasst, heißt es. Die Beamten stellten das Diebesgut - etwa 40 Kilo Kupfer - und das Tatwerkzeug sicher. Das Duo war laut Polizei geständig. Der ältere Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, der jüngere angezeigt.

