Stall mit 40.000 Kücken steht in Flammen

In Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) steht seit Dienstagnachmittag der Stall eines Hühnerzuchtbetriebs in Vollbrand. In der 800 Quadratmeter großen Halle befanden sich etwa 40.000 Kücken.

Derzeit sind 20 Feuerwehren mit etwa 170 Einsatzkräften an Ort und Stelle, um die Flammen zu bekämpfen. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle, Glutnester würden aber immer wieder aufflackern. „Es handelt sich um einen umfassenden Lösch- und auch Atemschutzeinsatz“, so Resperger. Die 40.000 Kücken dürften alle verendet sein.

Die Feuerwehrleute legten aufgrund von mangelndem Löschwasser eine einen Kilometer lange Zubringerleitung von einem Löschteich. Zudem wurden weitere Löschfahrzeuge alarmiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste laut Resperger die B54, die am Betrieb vorbeiführt, gesperrt werden.

Brandursache noch völlig unklar

Sogar der Pilot eines Verkehrsflugzeugs konnte den starken Rauch vernehmen und meldete den Brand bei der Austro Control. Warum der 800 Quadratmeter große Stall zu brennen begann, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde nach aktuellem Informationsstand niemand. Die Besitzer dürften an Ort und Stelle sein. Laut Resperger werden die Löscharbeiten bis in die Nachtstunden andauern.