Schwechat liegt bei Wirtschaftskraft an der Spitze

Vergleicht man die Größe der Gemeinden in Österreich mit ihrer Wirtschaftskraft, weist die Stadt Schwechat die höchste Wertschöpfung auf und liegt damit noch vor Wien. Das zeigt eine neue Studie. Auf Platz 3 landete Wiener Neudorf.

Die nun veröffentlichte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts „Economica“ ist die erste, die die Wertschöpfung aller Gemeinden in Österreich aufzeigt, wobei die Wirtschaftskraft der Gemeinden in Relation zu ihrer Größe gestellt wird. Das Ergebnis: Auf knapp acht Prozent der Siedlungsfläche Österreichs entsteht die Hälfte der gesamten Wirtschaftskraft des Landes. Die Unternehmen konzentrieren sich also stark in einzelnen Regionen.

Sechs Gemeinden aus Niederösterreich in Top 20

Mit Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha), Wiener Neudorf (Bezirk Mödling), Schwadorf (Bezirk Bruck an der Leitha), Laxenburg, Vösendorf und Maria Enzersdorf (alle drei Bezirk Mödling) finden sich gleich sechs Gemeinden aus Niederösterreich unter den Top 20 Österreichs. Unter den Top 50 sind siebzehn niederösterreichische Gemeinden.

ORF / Gernot Rohrhofer

Warum Platz 1 in diesem Ranking an Schwechat geht, ist nicht schwer zu erraten. Der Flughafen liegt zu zwei Drittel auf Schwechater Stadtgebiet und das Areal der OMV-Raffinerie komplett. Diese beiden Großunternehmen machen ein Sechstel der Fläche Schwechats aus. Dazu kommen Unternehmen, die sich deswegen in der Nähe ansiedeln.

Mehr Arbeitsplätze als Einwohner

Schwechat schlägt bei der Wertschöpfung dementsprechend auch die Bundeshauptstadt Wien, die auf Platz zwei liegt. Knapp hinter dieser liegt Wiener Neudorf auf Platz 3. Dort befinden sich zahlreiche Logistik-Unternehmen, aber unter anderem auch die Zentrale des Rewe-Konzerns.

Schwechat hat aktuell mehr Arbeitsplätze als Einwohner - und das bei etwa 18.000 Bürgerinnen und Bürgern. Davon, die reichste Gemeinde Österreichs zu sein, will die Bürgermeisterin aber nichts hören, denn man sei zwar stark bei den Einnahmen, dank des Flughafens, der OMV, der Borrealis und vielen „kleineren Playern“, aber mit der großen „Einnahmenseite“ ginge auch eine große „Ausgabenseite“ einher, sagt Karin Baier (SPÖ): „Wenn man sich das von der Gegenseite anschaut, hat es in Schwechat Tradition, dass unglaubliche Leistungen von der Gemeinde an die Bevölkerung geliefert werden - in einer Dimension, die für die Leute hier normal ist, für viele andere aber unvorstellbar.“

SportsEconAustria Institute for Sport Economics

Wirtschaftspolitische Entscheidungen waren richtig

Dass Niederösterreich bei dem Ranking sehr gut abschneidet, ist für Studienautor Christian Helmenstein ein Zeichen, dass frühere wirtschaftspolitische Entscheidungen gewirkt hätten. Das niederösterreichische Technopol-Konzept sei „absolut richtig“ gewesen, sagt er im Gespräch mit noe.ORF.at, „denn es ist gelungen, die Pendlerströme so zu verändern, dass qualifizierte Jobs auch in der Region verfügbar sind.“

Jetzt seien die richtigen Schlüsse zu ziehen, sagt Helmenstein. Gerade die niederösterreichischen Ergebnisse würden nämlich zeigen, wie wichtig Entwicklungsachsen sind. Die West- und die Südautobahn seien solche, sagt der Studienautor. „Das heißt wir sollten entlang dieser beiden Autobahnen Infrastruktur-Korridore schaffen, auch für Glasfaserkabel, für Stromleitungen, für Pipelines etc., denn diese Wertschöpfungsachsen dienen nachher für die Entwicklung weiterer ökonomischer Aktivitäten“, sagt er. Und in den strukturschwächeren Gebieten müssten ausgleichende Maßnahmen getroffen werden, so Helmenstein.

Die niederösterreichischen Gemeinden der Top 50