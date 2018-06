Festspielhaus mit Millionen-Kartenerlös

Das Festspielhaus St. Pölten hat in der Saison 2017/18 erstmals mehr als eine Million Euro an Kartenerlösen verbucht. Die Besucherzahl stieg laut einer Aussendung in der zu Ende gegangenen Saison auf fast 70.000.

Das Festspielhaus berichtete von einer „ereignisreichen und äußerst erfolgreichen“ 21. Spielzeit. „Seit 2010 verzeichnet das Festspielhaus ein kontinuierliches Wachstum der Kartenerlöse“, teilte Geschäftsführer Thomas Gludovatz mit. Die Zahl der verkauften Abonnements erhöhte sich von 3.141 auf 3.307. Die Einnahmen stiegen im Vergleich zur Vorjahressaison von etwa 995.000 Euro auf mehr als 1,066 Millionen Euro.

Mehr Besucher, aber geringere Auslastung

In der vergangenen Saison präsentierte das Festspielhaus zwei Erstaufführungen im deutschsprachigen Raum, acht Österreich-Premieren sowie drei internationale Koproduktionen. 27 Eigenveranstaltungen waren ausverkauft. Die Auslastung der Eigenveranstaltungen sank von 89,5 auf 87,8 Prozent, dennoch stieg die Besucherzahl von circa 65.500 auf fast 70.000.

Im Rahmen des Kulturvermittlungsangebots wurden auch Community-Workshops, Masterclasses für junge Tanzschaffende sowie Stammtische, Reporter/Reporterinnen-Seminare und Backstage-Führungen angeboten. Brigitte Fürle, die ihre fünfte Spielzeit als künstlerische Leiterin abgeschlossen hat, bezeichnete vor allem die Zusammenarbeit mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich als „zukunftsweisend“.

„Leben/Überleben“ als Motto der neuen Spielzeit

Fürle verwies auf Musiktheater- und Tanzgastspiele aus aller Welt, die gemeinsam mit dem Residenzorchester zur Aufführung gebracht werden: „Österreichweit ist das Festspielhaus - mit seltenen Ausnahmen - die einzige Bühne, die großen internationalen Häusern und Compagnien die Möglichkeit bietet, auch fernab ihrer Heimat mit Live-Orchester aufzutreten. Diese Projekte sind unsere künstlerischen Vorboten in der Bewerbung St. Pöltens als Europäische Kulturhauptstadt 2024.“

Die Spielzeit 2018/19 steht unter dem Motto „Leben/Überleben“. Zur Eröffnung am 22. September ist die junge kubanische Compagnie Acosta Danza mit einer Premiere im deutschsprachigen Raum zu sehen - mehr dazu in „Überleben“: Festspielhaus startet in neue Saison (noe.ORF.at; 11.4.2018).

