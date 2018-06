kika/Leiner: Einigung über Verkauf an Signa

Die angeschlagene Möbelkette kika/Leiner mit Sitz in St. Pölten dürfte gerettet sein. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages durch die Signa-Gruppe hatte sich verzögert. Nun meldete die Anwaltskanzlei die Einigung über den Verkauf.

Von den betroffenen Firmen gibt es zwar noch keine offiziellen Stellungnahmen, aber die Anwaltskanzlei Wolf Theiss meldete eine Einigung über den Verkauf von kika/Leiner an die Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko. „In einem Herzschlagfinale ist es der Steinhoff-Gruppe am Donnerstag gelungen, mit rechtlicher Unterstützung durch Wolf Theiss das gewaltige Immobilienportfolio von Kika/Leiner in Österreich und einer Reihe von Ländern in Zentral- und Osteuropa an Rene Benko’s Signa-Gruppe zu verkaufen“, teilte die Kanzlei am Donnerstag knapp vor Mitternacht mit. Konkret geht es um 48 Standorte in Österreich und 22 in Zentral- und Osteuropa.

Prüfung der Unterlagen verzögerte sich

Details des Deals sollen am Freitagvormittag bekannt gegeben werden. Ursprünglich hätte der Kaufvertrag durch die Signa-Gruppe schon bis Dienstagmitternacht unterzeichnet werden sollen, die sogenannte Due-Diligence-Prüfung dauerte jedoch an. Der Auftrag sei „ein Wettlauf gegen die Zeit“ gewesen, da in nur zwei Wochen „das internationale Geflecht von Gesellschaften und Standorten durchleuchtet, ein komplexes Vertragswerk entwickelt und Verhandlungen an vielen Fronten geführt werden“ mussten. Eine Insolvenz habe „als Bedrohungsszenario immer mitbedacht werden“ müssen, heißt es von der Kanzlei.

Signa arbeitet an Sanierungskonzept

Signa will in den kommenden Wochen gemeinsam mit der Kika/Leiner-Geschäftsführung ein Sanierungskonzept erarbeiten. Die Ketten leiden in Österreich unter dem Bilanzskandal beim Mutterkonzern Steinhoff, der sich bereits über ein halbes Jahr hinzieht. Die Umsätze waren zuletzt rückläufig. Österreich-Geschäftsführer Gunnar George räumte zuletzt ein, dass das Vertrauen der Kunden wieder zurückgewonnen werden müsse. Der endgültige Verkauf (Closing) an Signa soll laut Steinhoff bis Ende September über die Bühne gehen. Dem Deal müssen auch die Wettbewerbshüter zustimmen.

