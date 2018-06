Sommernachtsgala eröffnet mit Stars Musikreigen

Mit der Sommernachtsgala am Donnerstag und Freitag eröffnet Grafenegg traditionell seinen sommerlichen Musikreigen. Auf der Bühne im Wolkenturm sind heuer wieder große Stars zu erleben, darunter die junge Cellistin Harriet Krijgh.

Jahr für Jahr eröffnet die Sommernachtsgala unter freiem Himmel auf der Bühne des Wolkenturms mit Weltstars der Klassik den musikalischen Sommer in Grafenegg (Bezirk Krems). Danach folgen die Sommerkonzerte von 30. Juni bis 11. August, am 17. August wird dann das Grafenegg Festival mit einem Festkonzert eröffnet.

Auch im zwölften Jahr verspricht Grafenegg wieder eine spektakuläre Eröffnung des Sommers. Als hochkarätige Stars unter dem Sternenhimmel sind heuer die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der maltesische Tenor Joseph Calleja sowie die junge niederländische Cellistin Harriet Krijgh zu erleben. Alle drei werden zum ersten Mal bei der Sommernachtsgala auftreten. Zudem spielt das Tonkünstler Orchester unter Chefdirigent Yutaka Sado.

Yende, Calleja und Krijgh bei Galaprogramm

Pretty Yende wird unter anderem mit Arien aus Oper und spanischer Operette und mit dem bekannten „Kusswalzer“ von Luigi Arditi auftreten. Joseph Calleja wird Arien aus Giuseppe Verdis „Aida“ und Giacomo Puccinis „Tosca“ zum Besten geben. Gemeinsam singen sie das berühmte Duett „Parigi, o cara, noi lasceremo“ aus Verdis „La Traviata“.

Die aufstrebende niederländische Cellistin Harriet Krijgh hat für Grafenegg Werke von Jacques Offenbach und David Popper vorbereitet. Ihre Karriere ist mit Österreich untrennbar verbunden. Durch Auftritte im Wiener Musikverein und durch ihre Festivalgründung auf Burg Feistritz (Bezirk Neunkirchen) erlangte sie in den vergangenen Jahren große Bekanntheit.

Mit Blick auf den 100. Geburtstag des Komponisten Leonard Bernstein im August erklingen berühmte Melodien aus „West Side Story“ und „Divertimento“. Zum Rossini-Jahr beginnt die Sommernachtsgala gleich mit der temperamentvollen Ouvertüre zu seiner Oper „La gazza ladra“. Weiters erklingen Kompositionen von Vincenzo Bellini, Hector Berlioz und Jeronimo Gimenez. Der stimmungsvolle Abend endet traditionell mit einem pompösen Feuerwerk zu Edward Elgars „Pomp and Circumstance“. ORF 2 überträgt das Open-Air-Konzert am Freitag live-zeitversetzt um 21.20 Uhr.

Das Festival wird mit Brittens „War Requiem“ eröffnet

Der Sommernachtsgala folgen die Sommerkonzerte, diese sieben Konzerttage präsentieren genauso Highlights des symphonischen Repertoires wie Musical oder Filmmusik. Ein Höhepunkt ist sicherlich der Auftritt von Opernstar Daniela Fally, die ein Operettenprogramm zum Besten geben wird.

Die Festival-Eröffnung am 17. August gilt Benjamin Brittens „War Requiem“, uraufgeführt im Jahr 1962, das der britische Komponist in Gedenken an die Toten von Kriegen schrieb. Composer in Residence ist der Brite Ryan Wigglesworth.

Weiters wird beim Festival der künstlerische Leiter und Starpianist Rudolf Buchbinder auftreten. Große Orchester werden erneut nach Grafenegg kommen, darunter die , das Royal Philharmonic Orchestra oder die Sächsische Staatskapelle Dresden - mehr dazu in Viele Stars und neue Akzente in Grafenegg (noe.ORF.at; 6.11.2017).

„Late Night Sessions“ und „Musik im Park“

Neu in der Sommersaison 2018 sind heuer die im Rahmen des Festivals jeden Freitag stattfindenden „Late Night Sessions“ in der Reitschule sowie das neue Nachmittagsformat „Musik im Park“. Bei der zweiten Neuerung handelt es sich um Konzerte, die jeden Sonntag ab 14.30 Uhr bei freiem Eintritt über die Bühne gehen. Mit den neuen Akzenten möchte man auch neues Publikum erreichen.

In der heurigen Saison werden auch erstmals die Grafenegg Cottages für Besucher zur Verfügung stehen. 16 Häuser mit 64 Zimmern bieten die Möglichkeit, nach dem Konzertbesuch direkt in Grafenegg zu übernachten - mehr dazu in Grafenegg: Cottages im Schlosspark (noe.ORF.at; 6.6.2017).

